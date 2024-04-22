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Яшкин Игнат Дмитриевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

22.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Яшкин Дмитрий Петрович

Мать: Яшкина Агриппина Наумовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. в 1903 году - Жених 18 лет, невеста 19 лет
Бракосочетание
22.10.1903

Жена: Яшкина Параскева Титовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 19 лет
Рождение ребёнка
29.09.1910

Дочь: Яшкина Иустиния Игнатовна

Мать ребёнка: Яшкина Параскева Титовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
22.05.1915
С сайта об участниках 1МВ https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14130868/
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