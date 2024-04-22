Яшкин Игнат Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти22.05.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Яшкин Дмитрий Петрович
Есть метрика о свадьбе. в 1903 году - Жених 18 лет, невеста 19 лет
Бракосочетание
22.10.1903
Жена: Яшкина Параскева Титовна
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 19 лет
Рождение ребёнка
29.09.1910
Дочь: Яшкина Иустиния Игнатовна
Мать ребёнка: Яшкина Параскева Титовна
Есть метрика о рождении
Смерть
22.05.1915
С сайта об участниках 1МВ https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14130868/