Гинда (Мецлер) Ольга Рудольфовна
Место рождения
Дата рождения18.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1965
Отец: Мецлер Рудольф Артурович
Мать: Рябоконь Раиса Архиповна
Место жительства
С 1965
Бракосочетание
19.07.1986
Муж: Гинда Олег Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1987
Сын: Гинда Роман Олегович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1988
Дочь: Малиновская Наталья Олеговна
Отец ребёнка: не указан