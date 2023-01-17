Гинда (Мецлер) Ольга Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинда (Мецлер) Ольга Рудольфовна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

18.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1965

Отец: Мецлер Рудольф Артурович

Мать: Рябоконь Раиса Архиповна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1965
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
19.07.1986

Муж: Гинда Олег Павлович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.03.1987

Сын: Гинда Роман Олегович

Отец ребёнка: не указан

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1988

Дочь: Малиновская Наталья Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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