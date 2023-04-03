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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свитанько Андрей Назарович
Отец ребёнка: Свитанько Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свитанько Никита Назарович
Отец ребёнка: Свитанько Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свитанько Павел Назарович
Отец ребёнка: Свитанько Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свитанько Василий Назарович
Отец ребёнка: Свитанько Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Свитанько) Матрена Назаровна
Отец ребёнка: Свитанько Назар
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Свитанько Константин Назарович
Отец ребёнка: Свитанько Назар
Алексеевка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно