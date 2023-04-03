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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитанько Андрей Назарович

Отец ребёнка: Свитанько Назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитанько Никита Назарович

Отец ребёнка: Свитанько Назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитанько Павел Назарович

Отец ребёнка: Свитанько Назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитанько Василий Назарович

Отец ребёнка: Свитанько Назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свитанько) Матрена Назаровна

Отец ребёнка: Свитанько Назар

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Свитанько Константин Назарович

Отец ребёнка: Свитанько Назар

Алексеевка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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