Индукаев Павел Дормидонтович
Место рожденияТомская губерния
Дата рождения1890
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Индукаев Дормидонт Никифорович
Мать: не указана
Томская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1916
Сын: Индукаев Константин Павлович
Мать ребёнка: Индукаева Ольга Александровна
Новосибирская обл., Томский р-н, д. Салтанаково
Рождение ребёнка
1917
Сын: Индукаев Николай Павлович
Мать ребёнка: Индукаева Ольга Александровна
д. Салтанаково Николаевской вол. Томского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Индукаев Василий Павлович
Мать ребёнка: Индукаева Ольга Александровна
Смерть
1969
Новосибирская обл., Томский р-н, д. Салтанаково