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Индукаев Павел Дормидонтович

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Место рождения

Томская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Индукаев Дормидонт Никифорович

Мать: не указана

Томская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Индукаев Константин Павлович

Мать ребёнка: Индукаева Ольга Александровна

Новосибирская обл., Томский р-н, д. Салтанаково
Рождение ребёнка
1917

Сын: Индукаев Николай Павлович

Мать ребёнка: Индукаева Ольга Александровна

д. Салтанаково Николаевской вол. Томского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Индукаев Василий Павлович

Мать ребёнка: Индукаева Ольга Александровна

Смерть
1969
Новосибирская обл., Томский р-н, д. Салтанаково
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