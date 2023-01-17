Щербаков Валерий Валентинович
Место рождения
Дата рождения10.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953
Рождение ребёнка
29.04.1978
Сын: Щербаков Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Ключник Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
14.08.1979
Дочь: Симонова Кристина Валерьевна
Мать ребёнка: Ключник Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
12.08.1982
Сын: Щербаков Антон Валерьевич
Мать ребёнка: Ключник Галина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ключник Галина Ефимовна