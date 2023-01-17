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Щербаков Валерий Валентинович

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

10.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953

Отец: Щербаков Валентин Иванович

Мать: Мишаричева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.04.1978

Сын: Щербаков Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Ключник Галина Ефимовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1979

Дочь: Симонова Кристина Валерьевна

Мать ребёнка: Ключник Галина Ефимовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1982

Сын: Щербаков Антон Валерьевич

Мать ребёнка: Ключник Галина Ефимовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключник Галина Ефимовна

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