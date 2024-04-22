Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
01.02.1907
Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
14.12.1909
Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
01.08.1912
Сын: Крылов Александр Иванович
Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
20.12.1916
Дочь: Крылова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно