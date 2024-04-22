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Анна Яковлевна

Место рождения

Минино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Минино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Крылов Николай Иванович

Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
14.12.1909

Сын: Крылов Павел Иванович

Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
01.08.1912

Сын: Крылов Александр Иванович

Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
20.12.1916

Дочь: Крылова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Евфилий Иванович

Отец ребёнка: Крылов Иван Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Иван Стефанович

Смерть
Неизвестно
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