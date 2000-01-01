Долин Иван Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти13.01.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Долин Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Долин Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
13.01.1906
Гагарысова деревня
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