Долин Иван Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолин Иван Прохорович

Долин Иван Прохорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

13.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Долин Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Долин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
13.01.1906
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000142.JPG
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close