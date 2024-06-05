Прохорова (Елисеева) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Елисеева) Светлана Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1991

Отец: Елисеев Владимир Михайлович

Мать: Елисеева Ольга Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
19-й роддом
Бракосочетание
01.12.2017

Муж: Прохоров Олег Ростиславович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.2018

Дочь: Прохорова Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Прохоров Олег Ростиславович

Москва, город федерального значения Москва
Роддом при 20-й больнице
Рождение ребёнка
17.03.2020

Дочь: Прохорова Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Прохоров Олег Ростиславович

Москва, город федерального значения Москва
Роддом при 29-й больнице

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