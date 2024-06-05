Прохорова (Елисеева) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1991
19-й роддом
Бракосочетание
01.12.2017
Рождение ребёнка
16.06.2018
Дочь: Прохорова Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Прохоров Олег Ростиславович
Роддом при 20-й больнице
Рождение ребёнка
17.03.2020
Дочь: Прохорова Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Прохоров Олег Ростиславович
Роддом при 29-й больнице