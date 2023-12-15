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Шинкарик Андрей Никифорович

Место рождения

Уголец, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шинкарик Никифор

Мать: не указана

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Шинкарик) Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шинкарик Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шинкарик Феодосий Андреевич

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.01.1845

Сын: Шинкарик Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Смерть
Неизвестно

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