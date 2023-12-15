Шинкарик Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шинкарик Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Шинкарик) Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шинкарик Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шинкарик Феодосий Андреевич
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
21.01.1845
Сын: Шинкарик Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Смерть
Неизвестно