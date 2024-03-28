Подымов Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1897
Сын: Подымов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна