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Подымов Николай Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Подымов Игнат Яковлевич

Мать: Подымова (Свиридова) Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Подымов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Подымов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна

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