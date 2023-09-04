Фризюк Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризюк Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милания Ивановна

Отец ребёнка: Фризюк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Фризюк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фризюк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фризюк Мотрёна Ивановна

Отец ребёнка: Фризюк Иван

Смерть
Неизвестно
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