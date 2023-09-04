Фризюк Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милания Ивановна
Отец ребёнка: Фризюк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Фризюк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фризюк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фризюк Мотрёна Ивановна
Отец ребёнка: Фризюк Иван
Смерть
Неизвестно