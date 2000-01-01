Демидов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1958
Мать ребёнка: Демидова Антонина Анисимовна
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Демидов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Демидова Антонина Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно