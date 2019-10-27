Монгуш Римма Чозаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Римма Чозаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1946

Дата смерти

27.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1946

Отец: Сарыглар Чозар Хопуйович

Мать: Сарыглар (Ондар) Чанчынмаа Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
29.03.1971

Дочь: Декабрь Нелля Николаевна

Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич

Рождение ребёнка
30.04.1973

Сын: Монгуш Рамис Николаевич

Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич

Рождение ребёнка
04.10.1976

Сын: Монгуш Манас Николаевич

Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич

Рождение ребёнка
07.02.1986

Дочь: Ортун-Монгуш Айсуу Николаевна

Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич

Смерть
27.10.2019

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