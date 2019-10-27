Монгуш Римма Чозаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1946
Дата смерти27.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1946
Рождение ребёнка
29.03.1971
Дочь: Декабрь Нелля Николаевна
Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич
Рождение ребёнка
30.04.1973
Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич
Рождение ребёнка
04.10.1976
Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич
Рождение ребёнка
07.02.1986
Дочь: Ортун-Монгуш Айсуу Николаевна
Отец ребёнка: Монгуш Николай Сендажиевич
Смерть
27.10.2019