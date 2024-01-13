Лузгачев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузгачев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1988

Отец: не указан

Мать: Лузгачева Зинаида Алексеевна

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