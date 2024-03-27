Хусяинов Абдурахман
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.06.1937
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1937
Мать: Хусяинова Бибижан
Россия
Рождение ребёнка
01.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусяинова Наимя
г. Дзержинск (Нижегородская область)
Рождение ребёнка
18.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусяинова Наимя
г.Дзержинск, Горьковская обл., Россия
Смерть
2009