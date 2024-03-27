Хусяинов Абдурахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусяинов Абдурахман

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.06.1937

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1937

Отец: не указан

Мать: Хусяинова Бибижан

Россия
Рождение ребёнка
01.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусяинова Наимя

г. Дзержинск (Нижегородская область)
Рождение ребёнка
18.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусяинова Наимя

г.Дзержинск, Горьковская обл., Россия
Смерть
2009
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