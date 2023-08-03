Александра Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Кирилловна

Место рождения

Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище 2-е, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Дмитрий Ильич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Дмитрий Ильич Городище 2 д крестьянская девица Александра Кирилловна по жениху Чермы крестьянин Ефим Фомич по жениху Чермы крестьянин С... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Ильич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.11.1909 Чермы Екатерина Дмитриевна Чермы отец крестьянин Дмитрий Ильич Чермы мать жена Александра Кирилловна Городище 2 д крестьянин Дмитрий Васильевич Городище 2 д крес... Показать все
Смерть
Неизвестно

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