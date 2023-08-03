Александра Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Дмитрий Ильич
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Дмитрий Ильич Городище 2 д крестьянская девица Александра Кирилловна по жениху Чермы крестьянин Ефим Фомич по жениху Чермы крестьянин С... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Ильич
Ильинская церковь, Черма 14.11.1909 Чермы Екатерина Дмитриевна Чермы отец крестьянин Дмитрий Ильич Чермы мать жена Александра Кирилловна Городище 2 д крестьянин Дмитрий Васильевич Городище 2 д крес... Показать все
Смерть
Неизвестно