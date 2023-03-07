Бабина Меланья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Васса Филиппова
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евгения Филиппова
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Васса (мл) Филиппова
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Настасья Филиппова
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Агриппина Филиппова
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Лукерья Филиппова
Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Филипп Арефьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850