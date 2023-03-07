Бабина Меланья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Меланья Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Васса Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Бабин Евсевий Филиппов

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евгения Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Васса (мл) Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Настасья Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Агриппина Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Лукерья Филиппова

Отец ребёнка: Бабин Филипп Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Филипп Арефьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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