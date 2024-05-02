Хорева Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорева Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорева Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорева Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1918
Отец ребёнка: не указан
Латкинский, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно