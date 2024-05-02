Хорева Мария Семеновна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорева Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорева Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорева Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорева Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1918

Сын: Хорев Василий Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Латкинский, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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