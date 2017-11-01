Пищева Евстолия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.10.1929
Дата смерти01.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.10.1929
Рождение ребёнка
25.04.1951
Сын: Подъяков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.02.1955
Сын: Подъяков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подъякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подъякова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2017