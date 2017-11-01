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Пищева Евстолия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.10.1929

Дата смерти

01.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.10.1929

Отец: Пищев Иван Власович

Мать: Калиновская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1951

Сын: Подъяков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.1955

Сын: Подъяков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подъякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подъякова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Подъяков Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подъяков Николай Дмитриевич

Смерть
01.11.2017
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