Важненко Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1973
Дочь: Важненко Алина Алексндровна
Мать ребёнка: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
30.06.1980
Дочь: Важненко Надежда Алексндровна
Мать ребёнка: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна