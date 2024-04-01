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Важненко Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1973

Дочь: Важненко Алина Алексндровна

Мать ребёнка: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
30.06.1980

Дочь: Важненко Надежда Алексндровна

Мать ребёнка: Важненко (Фещенко) Светлана Александровна

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