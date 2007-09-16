Дрянков Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1967
Отец: Дрянков Михаил Матвеевич
Мать: Шлотова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.2002
Дочь: Ермилова Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Ермилова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермилова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.2016
Мать ребёнка: Ермилова Марина Алексеевна