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Дрянков Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1967

Отец: Дрянков Михаил Матвеевич

Мать: Шлотова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.05.2002

Дочь: Ермилова Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Ермилова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермилова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.02.2016

Сын: Дрянков Лев Валерьевич

Мать ребёнка: Ермилова Марина Алексеевна

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