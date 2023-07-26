Панова Татьяна Минулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978
Отец: Мазитов Минулла Абдуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.2002
Сын: Набокин Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.05.2010
Сын: Панов Роман Сегеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.07.2013
Дочь: Панова Ольга Сегеевна
Отец ребёнка: не указан