Панова Татьяна Минулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Татьяна Минулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978

Отец: Мазитов Минулла Абдуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.2002

Сын: Набокин Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.05.2010

Сын: Панов Роман Сегеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.07.2013

Дочь: Панова Ольга Сегеевна

Отец ребёнка: не указан

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