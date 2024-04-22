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Дорморос Андрей Игоревич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

09.05.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.07.2016

Дочь: Дорморос Элина Андреевна

Мать ребёнка: Шакирова Евгения Фаритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
2016

Жена: Шакирова Евгения Фаритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Шакирова Евгения Фаритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Эвакуаторщик. ООО "Эвакуатор-174".
Военная служба
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Воинская часть №65349. 2-ая мотострелковая бригада.
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