Дорморос Андрей Игоревич
Место рождения
Дата рождения09.05.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Рождение ребёнка
06.07.2016
Дочь: Дорморос Элина Андреевна
Мать ребёнка: Шакирова Евгения Фаритовна
Бракосочетание
2016
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Эвакуаторщик. ООО "Эвакуатор-174".
Военная служба
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Воинская часть №65349. 2-ая мотострелковая бригада.