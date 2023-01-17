Горбачёва Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбачёв Василий Егорович

Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Горбачёв Василий Егорович

Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Егор Максимович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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