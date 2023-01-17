Горбачёва Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбачёв Василий Егорович
Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Горбачёв Василий Егорович
Отец ребёнка: Горбачёв Егор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно