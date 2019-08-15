Ситник Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситник Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1935

Дата смерти

15.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935

Отец: Ситник Иван

Мать: Ситник Наталья

Рождение ребёнка
26.08.1959

Сын: Ситник Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ситник Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
14.02.1962

Сын: Ситник Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ситник Любовь Семёновна

Смерть
15.08.2019
Гуково, город Гуково, Ростовская область
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