Ситник Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1935
Дата смерти15.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935
Отец: Ситник Иван
Мать: Ситник Наталья
Рождение ребёнка
26.08.1959
Сын: Ситник Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ситник Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
14.02.1962
Сын: Ситник Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ситник Любовь Семёновна
Смерть
15.08.2019
Гуково, город Гуково, Ростовская область