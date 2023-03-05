Полянская (Мартынова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Мартынова) Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Полянский Николай Константинович

Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Полянский Петр Константинович

Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1932

Сын: Полянский Валентин Константинович

Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Полянский Владимир Константинович

Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Константин Федорович

1 жена, мать всех мальчиков
Смерть
23.02.1954
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