Полянская (Мартынова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти23.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Полянский Николай Константинович
Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Полянский Петр Константинович
Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1932
Сын: Полянский Валентин Константинович
Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Полянский Владимир Константинович
Отец ребёнка: Полянский Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена, мать всех мальчиков
Смерть
23.02.1954