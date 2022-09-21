Сурженко Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: не указан
Мать: Коробова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
23.12.1948
Сын: Сурженко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сурженко Алексей Степанович
Махачкала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно