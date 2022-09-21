Сурженко Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурженко Пелагея Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: не указан

Мать: Коробова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
23.12.1948

Сын: Сурженко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сурженко Алексей Степанович

Махачкала
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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