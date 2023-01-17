Гришина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1899

Дата смерти

31.03.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гришин Николай Степанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Алексеевич

Миндюкино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1932

Сын: Гришин Александр Степанович

Отец ребёнка: Гришин Степан Алексеевич

Миндюкино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Степан Алексеевич

Смерть
31.03.1979
Пос. им. Желябова, Устюжинский р-н, Вологодская область
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