Гришина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1899
Дата смерти31.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гришин Николай Степанович
Отец ребёнка: Гришин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
29.10.1932
Сын: Гришин Александр Степанович
Отец ребёнка: Гришин Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1979
Пос. им. Желябова, Устюжинский р-н, Вологодская область