Беляков Федот
Место рожденияРоссия, Павловка (Мордовский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Беляков Александр Федотович
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Смерть
Неизвестно