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Беляков Федот

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Место рождения

Россия, Павловка (Мордовский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Беляков Александр Федотович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Егор Федотович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Пётр Федотович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Павловка (Мордовский район)
Смерть
Неизвестно
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