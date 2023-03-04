Фишева Татьяна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишева Татьяна Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Палкина Василиса Петрова

Отец ребёнка: Фишев Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Фишев Аксен Петрович

Отец ребёнка: Фишев Пётр Григорьевич

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фишев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Фишев Пётр Григорьевич

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фишев Пётр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1710
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