Фишева Татьяна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Палкина Василиса Петрова
Отец ребёнка: Фишев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1709
Сын: Фишев Аксен Петрович
Отец ребёнка: Фишев Пётр Григорьевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Фишев Пётр Григорьевич
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1710