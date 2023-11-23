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Матрена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.8247. Л.41об., 42. Клировая ведомость церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1822год.Священник Василий Иванов, 47 лет.Во священника произведен в 1803м году.Жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Василий Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Восторгов Александр Васильев

Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Косталев Николай Васильев

Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Веров Павел Васильев

Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Меценатов Петр Васильев

Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов

ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Сын: Веров Флавий Васильев

Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов

ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Сын: Восторгов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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