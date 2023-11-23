Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.8247. Л.41об., 42. Клировая ведомость церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1822год.Священник Василий Иванов, 47 лет.Во священника произведен в 1803м году.Жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Восторгов Александр Васильев
Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Косталев Николай Васильев
Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Веров Павел Васильев
Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов
ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.12046. Л.66об.-68.КВ церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда за 1833 год.Священник Трофим Михайлов Громцев, 33 года, сын дьячка.По окончании курса в Ярославской Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Сын: Восторгов Михаил Васильев
Отец ребёнка: Селецкий Василий Иванов
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.1. Д.14001. Л.34об.-39.Клировая ведомость церкви села Давыдовского в Яловце за 1839 год.2й Священник Петр Васильев Меценатов, 22 года, священнический сын, не вдов. По окончании ... Показать все
Смерть
Неизвестно