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(Балчугова) Анна
(Балчугова) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Балчугов Александр
1897 г.р.
Мать
Балчугова (Быкова) Парасковья
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Балчугов Александр
Мать:
Балчугова Парасковья
Смерть
1983
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