(Балчугова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балчугова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Балчугов Александр

Мать: Балчугова Парасковья

Смерть
1983
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