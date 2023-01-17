Илья Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Иларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
19.01.1727
Дочь: Домника Ильинична
Мать ребёнка: Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Мелания Ильинична
Мать ребёнка: Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Яков Ильич
Мать ребёнка: Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Еремей Ильич
Мать ребёнка: Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно