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Кузнецов Егор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Кузьма Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ксения Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Порфир Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Кирилл Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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