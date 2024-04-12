(Удод) Улита Иоанновна
Место рождения
Дата рождения30.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1900
Отец: Удод Иоанн Иоаннович
Мать: Удод Анна Амбросиева
ЦГИАК/Киев/,Ф-5593-2-1066,Рождественская церковь,м/к-1900г.лист № 34,зап.№ 64
Крещение
30.07.1900
Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники: Александр Иоаннович Кульменко и жена Григория Удода-Дарья Иоанновна
Смерть
Неизвестно