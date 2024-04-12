(Удод) Улита Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Улита Иоанновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

30.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
30.07.1900

Отец: Удод Иоанн Иоаннович

Мать: Удод Анна Амбросиева

ЦГИАК/Киев/,Ф-5593-2-1066,Рождественская церковь,м/к-1900г.лист № 34,зап.№ 64
Крещение
30.07.1900
Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники: Александр Иоаннович Кульменко и жена Григория Удода-Дарья Иоанновна
Смерть
Неизвестно
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