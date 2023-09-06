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Шапарев Александр Евгеньевич

Место рождения

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

01.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
18.08.2018

Жена: Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.03.2019

Сын: Шапарев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.2022

Дочь: Шапарева Вероника Александровна

Мать ребёнка: Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна

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