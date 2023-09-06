Шапарев Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.2018
Рождение ребёнка
05.03.2019
Сын: Шапарев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.2022
Дочь: Шапарева Вероника Александровна
Мать ребёнка: Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна