Мухамедияр Зейникеев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Зеиникей Ибраев
Мать: не указана
Место жительства
1810
Туктарово-Урдала, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перешел с семьей и отцом с увольнения жителей на жительство Бугульминского уезда в деревню Токтарову 1810 года
Смерть
Неизвестно