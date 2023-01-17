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Мухамедияр Зейникеев

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Зеиникей Ибраев

Мать: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1810
Туктарово-Урдала, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перешел с семьей и отцом с увольнения жителей на жительство Бугульминского уезда в деревню Токтарову 1810 года
Смерть
Неизвестно
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