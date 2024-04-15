Новикова (Еуранова?) Ненила Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Еуранова?) Ненила Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ульяна Аверьяновна

Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Новиков Герасим Аверьянович

Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Аверьяновна

Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1799

Сын: Новиков Иван Аверьянович

Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Аверьян Карпович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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