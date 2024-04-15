Новикова (Еуранова?) Ненила Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ульяна Аверьяновна
Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Новиков Герасим Аверьянович
Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Аверьяновна
Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Новиков Аверьян Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно