Горбачева (Сухова) Наталья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Сухова) Наталья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1976

Сын: Горбачев Владимир Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1981

Сын: Горбачев Александр Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1986

Сын: Горбачев Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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