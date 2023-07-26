Горбачева (Сухова) Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1981
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1986
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности