Чернецкий Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1971
Сын: Чернецкий Виктор Александрович
Мать ребёнка: Чернецкая Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.1975
Дочь: Курбатова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Чернецкая Зинаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно