Чернецкий Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкий Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1971

Сын: Чернецкий Виктор Александрович

Мать ребёнка: Чернецкая Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
06.04.1975

Дочь: Курбатова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Чернецкая Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернецкая Зинаида Григорьевна

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