Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Герасим Павлов
Мать ребёнка: София Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Алексеева
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно