Богданович Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданович Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Восприемник
18.05.1858 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Леонид Станиславович Монвиж-Монтвид
Восприемник
18.12.1859 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Эдуард Станиславович Монвиж-Монтвид
Восприемник
23.08.1861 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Александр Станиславович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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