Смирнов Александр Сергеевич
Место рожденияЧеревковский район
Дата рождения04.04.1937
Дата смерти05.11.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1937
Отец: Смирнов Сергей Фадеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.11.1984