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Смирнов Александр Сергеевич

Место рождения

Черевковский район

Дата рождения

04.04.1937

Дата смерти

05.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1937

Отец: Смирнов Сергей Фадеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
17.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.11.1984

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