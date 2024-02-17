Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Александр Борисович
Мать: Катерина Самойловна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Кирилл Павлович
Мать ребёнка: Марья Федосеевна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Григорий Павлович
Мать ребёнка: Марья Федосеевна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Марья Федосеевна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Марина Павловна
Мать ребёнка: Марья Федосеевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Афимья Павловна
Мать ребёнка: Марья Федосеевна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Евлания Павловна
Мать ребёнка: Марья Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федосеевна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно