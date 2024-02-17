Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Александр Борисович

Мать: Катерина Самойловна

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Марья Федосеевна

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Григорий Павлович

Мать ребёнка: Марья Федосеевна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Марья Федосеевна

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Марина Павловна

Мать ребёнка: Марья Федосеевна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Афимья Павловна

Мать ребёнка: Марья Федосеевна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Евлания Павловна

Мать ребёнка: Марья Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федосеевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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