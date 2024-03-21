Прокофьева Антонина Лукинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Антонина Лукинишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1909

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович

Рождение ребёнка
03.12.1930

Сын: Прокофьев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович

Рождение ребёнка
11.11.1933

Сын: Прокофьев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Прокофьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович

Смерть
2001

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