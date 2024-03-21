Прокофьева Антонина Лукинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1909
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
03.12.1930
Сын: Прокофьев Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
11.11.1933
Сын: Прокофьев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Прокофьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Федорович
Смерть
2001