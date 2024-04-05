Протасьев Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.01.1812 ст.
1 января 1812 г. в Москве в доме тайного советника Павла Ивановича Кутузова у живущего бригадира Михайлы Федоровича Протасьева родился сын Феодор. Оный младенец крещён того же месяца 28? дня. Воспри... Показать все
Крещение
28.01.1812 ст.
Смерть
Неизвестно