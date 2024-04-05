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Протасьев Фёдор Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1812 ст.

Отец: Протасьев Михаил Фёдорович

Мать: Протасьева Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
1 января 1812 г. в Москве в доме тайного советника Павла Ивановича Кутузова у живущего бригадира Михайлы Федоровича Протасьева родился сын Феодор. Оный младенец крещён того же месяца 28? дня. Воспри... Показать все
Крещение
28.01.1812 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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