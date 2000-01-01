Мерон (Meron) Бернар (Bernardus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерон (Meron) Бернар (Bernardus)

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Место рождения

Аммершвир, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерон Жан Жорж

Мать: не указана

Аммершвир, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.07.1671

Жена: Сен-Ло Мари Элизабет

Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерон Мари Катрин

Мать ребёнка: Сен-Ло Мари Элизабет

Смерть
Неизвестно
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