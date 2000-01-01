Мерон (Meron) Бернар (Bernardus)
Место рожденияАммершвир, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерон Жан Жорж
Мать: не указана
Аммершвир, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.07.1671
Жена: Сен-Ло Мари Элизабет
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерон Мари Катрин
Мать ребёнка: Сен-Ло Мари Элизабет
Смерть
Неизвестно