Нишнулкина Афимья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Нишнулкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
1830
Сын: Нишнулкин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нишнулкин Евсей Васильевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Нишнулкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Нишнулкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Смерть
Неизвестно