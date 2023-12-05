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Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нишнулкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Нишнулкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
1830

Сын: Нишнулкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1838

Сын: Нишнулкин Евсей Васильевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Нишнулкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Нишнулкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Василий Михайлович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Смерть
Неизвестно

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