Козлов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Алексей Михайлович

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Место рождения

пос. Опарино, Северный край

Дата рождения

21.12.1934

Дата смерти

02.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Опарино, Северный край
Место жительства
С 1934
пос. Опарино, Северный край
Место жительства
С 1936
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1963
Алжир
Место жительства
С 1965
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1968
г. Брюссель, Бельгия
Место жительства
С 1974
Иран
Место жительства
С 1977
ЮАР
Место жительства
С 1982 по 1986
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.2015
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