Козлов Алексей Михайлович
Место рожденияпос. Опарино, Северный край
Дата рождения21.12.1934
Дата смерти02.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Опарино, Северный край
Место жительства
С 1934
пос. Опарино, Северный край
Место жительства
С 1936
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1959
Место жительства
С 1963
Алжир
Место жительства
С 1965
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1968
г. Брюссель, Бельгия
Место жительства
С 1974
Иран
Место жительства
С 1977
ЮАР
Место жительства
С 1982 по 1986
Смерть
02.11.2015