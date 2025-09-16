Васильева Раиса Филипповна
женский, родилась 27.03.1925
умерла 15.05.1987
МатьЕрафеева Агафья Максимовна30.12.1895 г.р.
Дети
Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна20.09.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Иван Платонович
Рождение ребёнка
20.09.1948
Дочь: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Платонович
Рождение ребёнка
07.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Иван Платонович
Смерть
15.05.1987