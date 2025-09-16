Васильева Раиса Филипповна 27.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Раиса Филипповна

Автор
СИ
Иванова С.

женский, родилась 27.03.1925

умерла 15.05.1987

Мать
Ерафеева Агафья Максимовна30.12.1895 г.р.
Дети
Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна20.09.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ерафеева Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Платонович

Рождение ребёнка
20.09.1948

Дочь: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Платонович

Рождение ребёнка
07.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Иван Платонович

Смерть
15.05.1987

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